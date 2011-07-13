Простенький баннер про Adobe

$5
БаннерыЗавершен20 заявок298 просмотров
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Доброго времени суток, уважаемые.

Нужен баннер на страничку http://itprogress.ru/products_Adobe.html

Располагаться он будет справа от сертификата registered-партнёра.

Соответственно, нужно подходящий размер подобрать — что бы вписывался.

Собственно, по самому баннеру.

Баннер по акциям компании Adobe.

Примерный текст:

слайд «Текущие акции Adobe», следующий слайд «Самые выгодные условия»

Дизайн без особых заморочек. Присобачить логотип Адоба и может красивую анимацию, излишеств не требуется.

По срокам, сами понимаете, не более пары часов.

13 лет назад
war3x
31 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
And-Re
34 годаШри-Ланка
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Спасибо. Всё отлично.
Все хорошо!
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