Простенький баннер про Adobe

1. Размер 350х180 2. Суть – демонстрация работы аукциона (будет оформлен как выплывающее окно в правом верхнем углу сайта) Задумка такова, что при заходе на сайт в правом верхнем углу будет транслироваться флеш демо работы аукциона (графический ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток, уважаемые.
Нужен баннер на страничку http://itprogress.ru/products_Adobe.html
Располагаться он будет справа от сертификата registered-партнёра.
Соответственно, нужно подходящий размер подобрать — что бы вписывался.
Собственно, по самому баннеру.
Баннер по акциям компании Adobe.
Примерный текст:
слайд «Текущие акции Adobe», следующий слайд «Самые выгодные условия»
Дизайн без особых заморочек. Присобачить логотип Адоба и может красивую анимацию, излишеств не требуется.
По срокам, сами понимаете, не более пары часов.
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