1. Размер 350х180 2. Суть – демонстрация работы аукциона (будет оформлен как выплывающее окно в правом верхнем углу сайта) Задумка такова, что при заходе на сайт в правом верхнем углу будет транслироваться флеш демо работы аукциона (графический ...
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Нужно сделать флеш баннер по анологии с gif картинки. Нужно придумать и добавить эффекты. Сделать более насыщенным и привлекающим внимание.
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