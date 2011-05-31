Флеш баннер

БаннерыЗакрыт6 заявок258 просмотров
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Нужно сделать флеш баннер по анологии с gif картинки. Нужно придумать и добавить эффекты. Сделать более насыщенным и привлекающим внимание.

13 лет назад
smxms
Шейко 
35 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
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