Флеш-баннер для сайта

БаннерыЗакрыт19 заявок254 просмотра
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Для сайта лазербьюти.рф. необходимо сделать горизонтальный баннер.

Слайд 1.

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Слайд 2:

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Слайд 3 :

Новым клиентам скидка 25%

Слайд 4

на 1-ю процедуру лазерной эпиляции (свыше 2000р.) -то, что в скобках, мелко.

Слайд 5.

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По оформлению: цветовая гамма должна соответствовать дизайну сайта. Анимация и картинки - от вас.

13 лет назад
borisova20051
Елена 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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