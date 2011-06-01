Нужен баннер для сайта caritas.by

Есть сайт благотворительной организации www.caritas.by.

В связи с проведением конференции по стратегическому планированию Каритас Беларусь 2010-2015 нужно разработать анимационный баннер. Размер 805x263 Сценарий такой:

1) первый кадр - картинка с самого сайта на главной

2) второй кадр - на экране появляются графики и таблицы на обычных листах в клетку( если что есть фото).

3) третий кадр - фотография участников (тоже есть).

Так же нужно взять логотип с сайта (красный крест с лучами) и вставить в него надпись Caritas. Таким же шрифтом как и тут http://caritas-minsk.by/ - это к баннеру отношения не имеет.

Интересует стоимость и сроки.