Интерактивный баннер (2 формата)

БаннерыЗавершен9 заявок253 просмотра
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Нужно сделать интерактивный баннер для онлайн-игры. Например, баннер, в который можно поиграть, что-то прокликать. Имеются примеры подобного креатива.

Требования к баннеру:

- два формата:

- 240x400

- 728x90

- вес до 35 кб(макс. до 50 кб).

- баннер не должен использовать более 30% процессорных ресурсов компьютера пользователя согласно данным на закладке Performance в Task Manager.

Вначале согласовывается креатив.Если все ок, можно приступать к производству баннера :)

Все исходные материалы(картинки, арты) предоставляются.

Сроки: чем быстрее - тем лучше. Бюджет обсуждается, пишите 60115744.

13 лет назад
Korolevstvo
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
rudnijvlad
Владислав 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$250
5 дней
Предложил много оригинальных идей. Креативно реализовал выбранный вариант. Приятно сотрудничать!
Очень интересный проект и отличный заказчик, рекомендую работать с Александрой! Спасибо.
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