Интерактивный баннер (2 формата)

Нужно сделать интерактивный баннер для онлайн-игры. Например, баннер, в который можно поиграть, что-то прокликать. Имеются примеры подобного креатива.

Требования к баннеру:

- два формата:

- 240x400

- 728x90

- вес до 35 кб(макс. до 50 кб).

- баннер не должен использовать более 30% процессорных ресурсов компьютера пользователя согласно данным на закладке Performance в Task Manager.

Вначале согласовывается креатив.Если все ок, можно приступать к производству баннера :)

Все исходные материалы(картинки, арты) предоставляются.

Сроки: чем быстрее - тем лучше. Бюджет обсуждается, пишите 60115744.