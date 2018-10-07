Миниколлаж из рисунков про Гулливера

Из этих рисунков (ряд иллюстраций к Гулливеру):

http://www.labirint.ru/books/209162/

нужно сделать горизонтальный красивый миниколлаж, не более чем 700 точек в длину и наверное не более 150 в высоту.

Пойдет в аналогичную новость как тут 3 книги http://королевствоискусств.рф/Contest/f13a643c-3977-4476-a369-01b28676bb72

иллюстрация к книге-призу