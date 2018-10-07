Миниколлаж из рисунков про Гулливера

1. Размер 350х180 2. Суть – демонстрация работы аукциона (будет оформлен как выплывающее окно в правом верхнем углу сайта) Задумка такова, что при заходе на сайт в правом верхнем углу будет транслироваться флеш демо работы аукциона (графический ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Из этих рисунков (ряд иллюстраций к Гулливеру):
http://www.labirint.ru/books/209162/
нужно сделать горизонтальный красивый миниколлаж, не более чем 700 точек в длину и наверное не более 150 в высоту.
Пойдет в аналогичную новость как тут 3 книги http://королевствоискусств.рф/Contest/f13a643c-3977-4476-a369-01b28676bb72
иллюстрация к книге-призу
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