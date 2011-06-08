Нужно сделать картинку и баннер по шаблону.

Для сайта www.bnb.by нужно сделать картинку и баннер. Исходник картинки тут http://files.mail.ru/168QCW.

Баннер нужно сделать 2-х размеров ( width="177px" height="250px" и width="200px" height="100px). Баннеры должны быть сделаны строго по шаблону. Шаблон для 177х250 тут http://bnb.by/. Шаблон для 200х100 на любой внутренней странице.

Шаблон картинок в аттаче исходники в psd есть.

Жду сроки и стоимость. Сразу говорю, что работа серьезная не профи прошу не беспокоить.