Флеш баннер

Из этих рисунков (ряд иллюстраций к Гулливеру): http://www.labirint.ru/books/209162/ нужно сделать горизонтальный красивый миниколлаж, не более чем 700 точек в длину и наверное не более 150 в высоту. Пойдет в аналогичную новость как тут 3 книги http://королевствоискусств.рф/Contest/f13a643c-3977-4476-a369-01b28676bb72 ...