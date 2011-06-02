Приватный проект для Резуненко Романа

Сделать 3 интересных и запоминающихся анимированных баннера на flash формата 630 на 100
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Роман, добрый день! Нужен один слайд (тематика-выпускница с сумочкой, клатчем и т.п.) для слайдера в интернет-магазине . На слайде должен быть текст: "Почувствуй себя королевой выпускного бала! Только у нас до конца июня скидка -20% на все клатчи и элегантные сумочки от Chanel!"
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