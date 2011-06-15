2 флешевых баннера

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Нужно отрисовать 2 вида флешевых баннера (сделать 2 размера каждый - 300x250 и 728х90).

Использовать нужно будет корпоративных героев (отрисовать с 0, но там не сложно).

1. Пляж, пальмы, шезлонг, на нем синий медведь пьет коктейль (на белой майке у него надпись “ИТ-директор”), в окружении девушкек. Надпись: “Он подключил шефу бизнес-интернет от ХХХХХХХ”.

2. 1) Медведь в трусах и с белыми волосами (как в Нашей Раше, сюжет с Семеном Беляковым) сверху появляющиеся надписи “ну кто так играет!” “та вы там все идиоты в думе!”, а внизу надпись “Телевидение от ХХХХХХ - Вам всегда есть с кем поговорить”.

Просьба предложения выставлять с ориентировочной ценой (не более 20% изменений после уточнений) и сроком.

Предложения по творческой части принимаются :)

13 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
ttjanka
Тетяна 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$100
2 дня
Очень рекомендую Татьяну, как специалиста. Быстро схватывает задачу, быстро выполняет, идет на встречу в любых вопросах, а главное хорошо делает свою работу.
Рекомендую! Отличный заказчик!
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