2 флешевых баннера

Нужно отрисовать 2 вида флешевых баннера (сделать 2 размера каждый - 300x250 и 728х90).

Использовать нужно будет корпоративных героев (отрисовать с 0, но там не сложно).

1. Пляж, пальмы, шезлонг, на нем синий медведь пьет коктейль (на белой майке у него надпись “ИТ-директор”), в окружении девушкек. Надпись: “Он подключил шефу бизнес-интернет от ХХХХХХХ”.

2. 1) Медведь в трусах и с белыми волосами (как в Нашей Раше, сюжет с Семеном Беляковым) сверху появляющиеся надписи “ну кто так играет!” “та вы там все идиоты в думе!”, а внизу надпись “Телевидение от ХХХХХХ - Вам всегда есть с кем поговорить”.

Просьба предложения выставлять с ориентировочной ценой (не более 20% изменений после уточнений) и сроком.

Предложения по творческой части принимаются :)