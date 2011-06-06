Сделать баннер 270х120 px

Здравствуйте! Есть баннер и есть его исходник. Надо оживить баннер - ничего сверхъестественного, но все должно выглядеть красиво. Размеры баннера 529px × 126px. Анимацию сделать в GIF т.е. флэш не нужен. Жду ваши предложения по цене и срокам. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать анимированный баннер 270х120 px в виде развивающегося фалага, на котором должна быть надпись "Акция"
укажите пожалуйста примерную стоимость в предложении.
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