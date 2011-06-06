Сделать баннер 270х120 px

БаннерыЗакрыт13 заявок194 просмотра
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Нужно сделать анимированный баннер 270х120 px в виде развивающегося фалага, на котором должна быть надпись "Акция"

укажите пожалуйста примерную стоимость в предложении.

13 лет назад
dtar
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
wind-wings
Анжелика 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$2
1 день
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