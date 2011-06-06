Сделать баннер 270х120 px

Здравствуйте! Есть баннер и есть его исходник. Надо оживить баннер - ничего сверхъестественного, но все должно выглядеть красиво. Размеры баннера 529px × 126px. Анимацию сделать в GIF т.е. флэш не нужен. Жду ваши предложения по цене и срокам. Спасибо.