Изготовление простого баннера (468*60)

БаннерыЗавершен7 заявок230 просмотров
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Необходимо изготовить простой баннер (468*60) для веб сайта http://vostok.kharkov.ua/.

Материалы необходимо найти в интернете по тематики сайта (ж/д вагоны, пломбировочные устройства, ножницы, и т.д).

Формат: Flash.

13 лет назад
stasm
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
wildbanner
Сергей 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Иван всё сделал качественно и в срок! Спасибо.
Оплата без задержек , всегда на связи , оперативно и четко, приятно работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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