Портфолио
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- Без названия143 просмотра
- Тур2150 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
0 баллов
10 лет назад
Он просто мошенник: взял предоплату, взял работу, не выходит на связь, просрочил все на 4,5 дня уже, никаких объяснений. Кидало в общем. Ниже подробнее написано. Этот "специалист" взял работу еще в прошлый четверг. При этом он взял предоплату 40% от общей стоимости проекта. Он обещал в крайний срок предоставить готовую работу к понедельнику. Проект очень легкий и стандартный, сложностей быть негде. В результате в понедельник он готовую работу не предоставил. Ну я понимаю, что бывают сложности по времени и назначил крайний срок на сутки позже. Но после этого он вообще перестал выходить на связь: ни по емейлу, ни по скайпу, ни по указанному телефону (не доступен телефон), ни по личным сообщениям Веблансера он не отвечает. Уже более 4 суток прошло и ни ответа, ни привета. В общем оказывается и с 38 положительными отзывами бывают мошенники. Надеюсь, что вернет предоплату, но кто мне вернет 8 дней потерянного времени? Проект нужно уже было сдать. В общем, ужасный человек. Поменьше таких был "исполнителей" недоделанных.
$30
10 баллов
10 лет назад
Иван хорошо справился с заданием. Он смог предложить несколько вариантов баннера. В будущем намерен работать с Иваном в направлении Flash
$35
10 баллов
10 лет назад
Работа сделана качественно и быстро, благодарю Ивана за помощь.
$200
9 баллов
10 лет назад
Все хорошо! Ответственный и положительный программист. Хоть со сроками чуть затянул, но были очень весомые личные причины. Рекомендую!
$30
10 баллов
10 лет назад
Иван, все сделал наилучшим образом. Очень красиво все анимировал. Было несколько правок, все оперативно исправлял. Молодец. :)
Анимация
17 отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
17 отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $35
от 2 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга