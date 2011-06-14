Поправить прелоудер

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки150 просмотров
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Есть прелоудер внутри файла swf он подгружает в него 12 внешних swf но отображать ход загрузки почему-то начинает с 80 %

13 лет назад
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Сергей 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад