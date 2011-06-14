Переделать модуль Drupal - privatemsg

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки176 просмотров
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Нужно переделать модуль Drupal - privatemsg - личные сообщения.

Убрать возможность переписки между пользователями, оставив лишь возможность отправлять сообщения администратору, оставить возможность отправлять администратором сообщения любому пользователю.

Оплата по договоренности.

Drupal
13 лет назад
mrJLi
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад