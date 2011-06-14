Есть интернет-магазин, который работает на движке Shop-Script Premium. Для него нужно сделать: 1 – модуль Контакты он-лайн. Сделать блок на сайте куда будут выводиться номера телефонов, ICQ, Skype, почты. В админке сделать отдельный модуль, в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переделать модуль Drupal - privatemsg - личные сообщения.
Убрать возможность переписки между пользователями, оставив лишь возможность отправлять сообщения администратору, оставить возможность отправлять администратором сообщения любому пользователю.
Оплата по договоренности.
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