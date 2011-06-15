Исправить шаблон (для MaxMarvil)

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки134 просмотра
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Необходимо чуть-чуть скорректировать шаблон сайта.

13 лет назад
MarVal
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
MaxMarvil
Максим 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Отличная работа, спасибо!
Спасибо за работу!
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