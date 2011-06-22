Доработка модуля VirtueMart в Joomla 1.5

Добрый день!

Необходимо довести до ума работу модуля Вирутемарт в Джумле (без корзины заказов). Уже реализована загрузка товаров из CSV.

Сайт: www.zhile-komfort.ru. Посмотрите, все проблемы налицо. Прошлый программист много сделал, но очень долго. По срокам не укладываемся, нужна помощь другого специалиста.

В приложении файл с макетами в джипеге, как оно должно быть на самом деле и замечаниями, которые нужно устранить.

Бюджет: желательно уложиться в 100 у.е.

Сроки: нужно быстро.