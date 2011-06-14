Доработка модуля mod_archive для joomla 1.0.15

Есть шаблон - http://blogstyle.ru/2069 . Надо его поставить на сайт, чтобы было как на демо-превью. Ничего сложного. Жду предложений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать модуль архивов для старой версии Джумла.
Собственно нужно сделать так, чтобы список архивов раскрывался и скрывался средствами jquery.
jquery скрипт уже установлен, нужно только правильно разместить код в файле mod_archive.php
(Код предоставляю)
Работа на 2 минуты для спеца.
Оплата по webmoney
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