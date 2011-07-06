Правки по сайту (двиг joomla)

Есть сайт. Необходимо сделать небольшой видео ролик (30-90 сек.), где нужно будет показать некоторые страницы сайта + все это дело озвучить. Что-то подобное покажу на сайте конкурентов. Предлагаем цену, сроки, показываем примеры похожих работ, оставляем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Я ищу программиста, который имеет опыт работы с joomla v. 1.5 и 1.0, и сможет выполнить поставленные задачи достаточно быстро.
Нужно поправить некоторые вещи (см. прикрепленный файл) на сайте reach,ru.
Потом этот сайт нужно скопировать на домен reach,ua. Сейчас там старый сайт на joomla 1.0, нужно сохранить его контент и базу зарегистрированных пользователей, и настроить заново для джумлы 1.5. модуль JoomFish (сайт должен по-прежнему быть на русском и украинском).
Бюджет предлагайте вы.
Сроки - чем быстрее, тем лучше.
Мой профиль на этом сайте: http://www.weblancer.net/users/nutich/
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