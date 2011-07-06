Правки по сайту (двиг joomla)

Веб-программированиеЗавершен4 заявки183 просмотра
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Добрый день!

Я ищу программиста, который имеет опыт работы с joomla v. 1.5 и 1.0, и сможет выполнить поставленные задачи достаточно быстро.

Нужно поправить некоторые вещи (см. прикрепленный файл) на сайте reach,ru.

Потом этот сайт нужно скопировать на домен reach,ua. Сейчас там старый сайт на joomla 1.0, нужно сохранить его контент и базу зарегистрированных пользователей, и настроить заново для джумлы 1.5. модуль JoomFish (сайт должен по-прежнему быть на русском и украинском).

Бюджет предлагайте вы.

Сроки - чем быстрее, тем лучше.

Мой профиль на этом сайте: http://www.weblancer.net/users/nutich/

Joomla
13 лет назад
Nutich
Анна 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
zorya-art
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов(-1)
13 лет назад
$180
4 дня
Ребята, огромное спасибо вам за работу! Все пункты ТЗ и возникшие по ходу работы дополнительные правки были выполнены очень качественно и быстро, исполнитель всегда был на связи, одним словом, от сотрудничества остались только самые положительные впечатления. Обязательно буду обращаться к вам еще :)
Очень приятно было работать с Аней. Замечательный человек и заказчик. Четкое задание, быстрая и своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшем сотрудничестве.