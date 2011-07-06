Правки по сайту (двиг joomla)

Добрый день!

Я ищу программиста, который имеет опыт работы с joomla v. 1.5 и 1.0, и сможет выполнить поставленные задачи достаточно быстро.

Нужно поправить некоторые вещи (см. прикрепленный файл) на сайте reach,ru.

Потом этот сайт нужно скопировать на домен reach,ua. Сейчас там старый сайт на joomla 1.0, нужно сохранить его контент и базу зарегистрированных пользователей, и настроить заново для джумлы 1.5. модуль JoomFish (сайт должен по-прежнему быть на русском и украинском).

Бюджет предлагайте вы.

Сроки - чем быстрее, тем лучше.

Мой профиль на этом сайте: http://www.weblancer.net/users/nutich/