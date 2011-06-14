Парсер справочника организаций

Веб-программированиеЗакрыт20 заявок249 просмотров
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Нужен парсер для справочника организаций.

Источников несколько, нужен парсинг хотя бы одного.

Жду заявок - ссылки пришлю в личку.

Желательно указать опыт работы.

13 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
28 отзывов