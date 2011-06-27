Перенос сайта на CMS

$330
Веб-программированиеЗавершен11 заявок313 просмотров
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Приветствую вас!

Необходимо перенести сайт (написанный на php) на CMS. Пожелания к движку: он должен быть простым, легким и удобным.

Требования:

Русифицированный редактор fckeditor

Возможность добавления seo-статей, а именно title, keywords, description, заголовок H1 и ЧПУ.

В других модулях нет необходимости. Вы можете предложить собственную разработку движка, либо готовое решение в коробке.

На все про все, не более 10 тыс. руб.

Работа оплачивается через СБС.

Тем, кто решит откликнуться, отправляйте на проверку несколько сайтов, которые вы разрабатывали, либо осуществляли перенос, ознакомлюсь.

К каждому сайту необходима пометка: какая использована CMS, используется ли БД, сроки выполнения работы.

С Уважением, Руслан

13 лет назад
admin_rus
Руслан 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
luckycss
Сергей 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
42 отзыва(-4)
13 лет назад
$100
2 дня
Я доволен качеством выполнения работы. Рекомендую.
Все хорошо. Честный адекватный заказчик. Рекомендую.
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