Перенос сайта на CMS

Приветствую вас!

Необходимо перенести сайт (написанный на php) на CMS. Пожелания к движку: он должен быть простым, легким и удобным.

Требования:

Русифицированный редактор fckeditor

Возможность добавления seo-статей, а именно title, keywords, description, заголовок H1 и ЧПУ.

В других модулях нет необходимости. Вы можете предложить собственную разработку движка, либо готовое решение в коробке.

На все про все, не более 10 тыс. руб.

Работа оплачивается через СБС.

Тем, кто решит откликнуться, отправляйте на проверку несколько сайтов, которые вы разрабатывали, либо осуществляли перенос, ознакомлюсь.

К каждому сайту необходима пометка: какая использована CMS, используется ли БД, сроки выполнения работы.

С Уважением, Руслан