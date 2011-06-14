Интернет-магазин мебели, Joomla

Итак, уволился один из программистов, ищу замену для постоянного и длительного сотрудничества.

В основном корпоративные сайты и инет-магазины.

Есть 5 psd страниц, типовых для инет-магазина: главная, каталог, карточка товара.

Есть ТЗ.

Нужно сверстать, зашаблонить и привязать к Джумле 1.5+Virtuemart (настройка страниц, каталога, заказа)

Всё стандартно, особенности только такие:

1. модуль спецпредложений. Ставим в виртумарте галочку - и тогда товар отображается на главной

2. у каждого товара есть много разновидностей с разной ценой (кресло с низкой спинкой, с высокой, с подлокотниками черными, серебристыми и пр.). также каждому товару можно привязать свои виды ткани (каталог тканей)

3. подбор по параметрам (страна производитель, цена)

4. убрать джумловские артефакты, в виде например каталога - "

Сроки - 10 дней на всё.

Предлагайте условия, будем обсуждать ТЗ и макеты.