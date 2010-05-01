Сортировка Virtuemart

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок126 просмотров
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Имеется сайт на Joomla 1.5.10 + Virtuemart 1.1.3

Задача: Сделать помимо стандартных сортировок (по цене, по названию) еще строки "только наличие" и "только заказ".

Соответственно, чтобы показывал только товары, которые в наличие на складе, и товары доступные только под заказ отдельно.

Готов выслушать предложения.

Virtuemart
13 лет назад
white_125
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад