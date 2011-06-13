Имитацион. модель работы беспровод. Интернет (Ns2)

Приветствую.

Срочно.

Требуется разработка и анализ имитационной модели управления работой беспроводного доступа Интернет.

Желательно реализовать с помощью ns2. К тому же имеется небольшой скрипт, написанный в Tcl, описывающий работу по беспроводной сети по протоколу tcp.

Необходимо его дополнить или расширить таким образом, чтобы новый скрипт заметно отличался от старого. В принципе возможны любые разумные варианты по его дополнению. Как вариант, реализация беспроводного доступа множества пользователей с возможной перегрузкой линии и сбросом некоторых из них. Но, повторюсь, возможны любые разумные варианты по дополнению первоначального скрипта.