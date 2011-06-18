Нужно натянуть дизайн

Веб-программированиеЗавершен6 заявок179 просмотров
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Нужно натянуть дизайн на самописный скрипт

13 лет назад
seofirefox
Сергей 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
kaaD
Юрий 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$100
1 день
Отличный специалист. Очень грамотный подход к работе! Молниеносно выполняет все задачи, поставленные заказчиком, добивает проект даже, если он уже вышел за предел бюджета! Моя благодарность за терпение и всегда вовремя выполненные коррекции. Спасибо. Всем рекомендую! Надеюсь на дальнейшее продолжительное сотрудничество!
Очень доволен сотрудничеством. Работа проходила в спокойном режиме без спешки. Оплата произведена по факту, даже перед окончательной сдачей работы. Сотрудничайте без всяких опасений.