Нужен парсер wordstat.yandex.ru работающий через прокси. Пишите стоимость.
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Нужно натянуть дизайн на самописный скрипт
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