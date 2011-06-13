Разработка программы-бота к браузерной онлайн игре

Интернет проект:

http://www.heroeswm.ru

В этой игре есть такое понятие, как устройство на работу. На локации ищется предприятие со свободными рабочими местами и вводится 6-значный код с картинки, генерируется автоматически. И так каждый час. Через час можно будет снова устроиться на работу.

Необходима программа, которая могла бы автоматически устраиваться на работу. Если есть возможность работы программы, когда мой компьютер будет выключен- просто замечательно, если же нет- не беда, тоже сгодится.