Разработка программы-бота к браузерной онлайн игре

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки163 просмотра
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Интернет проект:

http://www.heroeswm.ru

В этой игре есть такое понятие, как устройство на работу. На локации ищется предприятие со свободными рабочими местами и вводится 6-значный код с картинки, генерируется автоматически. И так каждый час. Через час можно будет снова устроиться на работу.

Необходима программа, которая могла бы автоматически устраиваться на работу. Если есть возможность работы программы, когда мой компьютер будет выключен- просто замечательно, если же нет- не беда, тоже сгодится.

13 лет назад
Jeizi
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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