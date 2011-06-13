Требуется разработать виджет по ТЗ для быстрой вставки на различные сайты (порядка 10) компании. Безнал по договору. Желательно Москва. Дизайн также стоит включить в цену (на уровне минимализма виджетов вконтакте)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закрыто, т.к. готового решения не поступило, будем писать с нуля.
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