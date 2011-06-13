Система поиска дилеров

Исправить парсер/админку: - Восстановить постинг новостей в ручном режиме - Восстановить постинг новостей в режиме крона - Исключить постинга дублей на один и тот же сайт - Постинг новостей в соответствующии категории.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать виджет по ТЗ для быстрой вставки на различные сайты (порядка 10) компании.
Безнал по договору. Желательно Москва.
Дизайн также стоит включить в цену (на уровне минимализма виджетов вконтакте)
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