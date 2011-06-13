Система поиска дилеров

$7500
Веб-программированиеЗакрыт13 заявок344 просмотра
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Требуется разработать виджет по ТЗ для быстрой вставки на различные сайты (порядка 10) компании.

Безнал по договору. Желательно Москва.

Дизайн также стоит включить в цену (на уровне минимализма виджетов вконтакте)

12 лет назад
techno_n
Виталий 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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