Web map api yandex, api google; php, ajax

Php ajax

нуно сделать мониториг движущихся обьектов с использованием карт сервисов гугла и яндекса,

желательно для тех кто уже работал с подобной системой и картографическими понятиями

P/s: Писать в личку или в аську 308850901 за более подробным т.з(имеется), Оплата по этапная