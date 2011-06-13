Доработка приложения на JS

Нужно доработать уже существующее небольшое приложение на JS ( добавить не хватающий функционал). Желательно иметь опыт работы со сторонними API (Facebook, Twitter, Youtube) или же быстро в них разбираться. Работа срочная. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ), чтобы послать ТЗ.