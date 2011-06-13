Выпадающий каталог для ShopCMS

Нужно сделать выпадающий каталог на движке ShopCMS для существующего дизайна.

Сайт http://www.novatrade.com.ua

Краткое ТЗ

1. Имеем вертикальное меню.

2. При клике на категорию, должны открываться подкатегории. При повторном клике на главную категорию - закрываться. Эта возможность присутствует в движке.

Стили и вид должен сохраниться как сейчас.

Если сможете реализовать выпадающее меню на CSS, чтобы при наведении открывались подкатегории, оплата +50%.