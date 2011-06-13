Исправить парсер

Нужен модуль для новостного сайта на DLE. Работа заключается в дизайне {content} главной страницы. В приложенном файле то, как должен выглядеть блок {content} главной страницы. Нужно 2 варианта реализации и соответственно хочу получить от Вас стоимость на ...
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Есть готовый парсер который раньше работал, сейчас перестал. нужно исправить
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