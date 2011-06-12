Хак или модуль для DLE

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Нужен модуль для новостного сайта на DLE.

Работа заключается в дизайне {content} главной страницы. В приложенном файле то, как должен выглядеть блок {content} главной страницы.

Нужно 2 варианта реализации и соответственно хочу получить от Вас стоимость на оба варианта.

1 Вариант:

Блок 1:

Указывается количество символов в кратком описании новости. Для самой новости указывается какую выводить - последнюю, популярную или случайную. Так же указывается выводить дату или нет.

Блок 2:

Указывается количество символов в кратком описании новости. Для новостей указывается какие выводить - последние, популярные или случайные. Так же указывается количество новостей, выводимых в этом блоке.

2 вариант не сильно отличается от 1вого, только в первом блоке новости меняются через заданный интервал секунд (можно использовать любой вариант реализации - java и т.п.). Пример смены новостей: http://ru.fifa.com/worldcup/russia2018/index.html

Если есть вопросы - спрашивайте. Указывайте стоимость за каждый вариант реализации в отдельности.

Жду стоимость за каждый вариант в отдельности

12 лет назад
3aaaaaa3
Фёдор 
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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