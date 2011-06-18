Выдать список страниц

Добрый день.

Необходимо сравнить для одного сайта в Google список страниц из основного и дополнительного индекса (Supplemental Index) и выдать список тех страницы, которые не в основном поиске.

В основном 2240 страниц, в дополнительном - 1900 страниц.

Оплата по СБС. Жду стоимость и срок на работу.