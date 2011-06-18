Выдать список страниц

Веб-программированиеЗавершен1 заявка202 просмотра
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Добрый день.

Необходимо сравнить для одного сайта в Google список страниц из основного и дополнительного индекса (Supplemental Index) и выдать список тех страницы, которые не в основном поиске.

В основном 2240 страниц, в дополнительном - 1900 страниц.

Оплата по СБС. Жду стоимость и срок на работу.

13 лет назад
Seovics
Ольга 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
maverick_den
Ден 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
63 отзыва(-6)
13 лет назад
$35
1 день
Спасибо Денису за работу! Он не только сделал то, что надо было, но и дал возможность периодически узнавать нужное! )
Хороший заказчик, объяснила понятно, что нужно сделать, с оплатой проблем нет, рекомендую однозначно! Надеюсь еще поработаем.
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