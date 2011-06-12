Скрипт сайта коллективных покупок

Ищем специалиста готового помочь в настройке и запуске сайта коллективных покупок (Групон). В настоящий момент имеется скрипт сайта от www.wroupon.com

Скрипт установлен на сервере, но требует доработки и исправления ошибок.

На первом этапе требуется небольшой ре-дизайн, добавления выбора 3-х языков (перевод будет обеспечен) исправление и «ремонт индусского движка», тестирование и оптимизация работы.

Второй этап подразумевает инсталлирование системы платежей и SMS gateway.

В дальнейшем нужна CEO оптимизация (не в России) и техническая поддержка.

Мы ищем ответственных программистов с предыдущим опытом подобной работы, готовых работать с нестандартными решениями.

Работа требует вникания в суть проблем, скрупулезности и терпения. Если вы готовы к решению задачи – ждем ваших предложений.