Нестандартный скрипт САР с автовыплатой

Вообщем требуется прогер - знаток Wordpress. Сабж: имеется плагин (платная смс регистрация от smscoin) под Wodpress, имеется нестандартный шаблон, на котором этот плагин не хочет работать. Задача: Заставить их работать вместе, и привести все это дело к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка нестандартного скрипта САР с автовыплатой (даже можно сказать простейшей CMS).
Нестандартного, имеется ввиду не тот ширпотреб что раскидан по интернету, индивидуальное решение.
На базе данного ширпотреба предложения не принимаются.
Весь ширпотреб знаем в лицо потому как все перепробовали, ищем нестандартное решение.
Со всеми тонкостями веб-программирования знакомы, потому не прокатят ни какие переделки и прочая гадость.
Необходима максимально понятная админка и по максимуму автоматизированные все внутренние процессы CAP, автовыплаты и прочее.
Словом ищем толкового кодера, уже сталкивающегося с подобной задачей, который возьмется за написание, за умеренную плату.
Просьба указывать примеры работ в данной тематике.
Рассмотрим все ваши предложения.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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