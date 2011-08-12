Нестандартный скрипт САР с автовыплатой

$500
Веб-программированиеЗавершен3 заявки208 просмотров
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Требуется разработка нестандартного скрипта САР с автовыплатой (даже можно сказать простейшей CMS).

Нестандартного, имеется ввиду не тот ширпотреб что раскидан по интернету, индивидуальное решение.

На базе данного ширпотреба предложения не принимаются.

Весь ширпотреб знаем в лицо потому как все перепробовали, ищем нестандартное решение.

Со всеми тонкостями веб-программирования знакомы, потому не прокатят ни какие переделки и прочая гадость.

Необходима максимально понятная админка и по максимуму автоматизированные все внутренние процессы CAP, автовыплаты и прочее.

Словом ищем толкового кодера, уже сталкивающегося с подобной задачей, который возьмется за написание, за умеренную плату.

Просьба указывать примеры работ в данной тематике.

Рассмотрим все ваши предложения.

12 лет назад
espritco
Дмитрий 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
timoha
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$400
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик. Очень приятно работать: сразу внёс предоплату, предоставил внятное ТЗ. Всем рекомендую!
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