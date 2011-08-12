Нестандартный скрипт САР с автовыплатой

Требуется разработка нестандартного скрипта САР с автовыплатой (даже можно сказать простейшей CMS).

Нестандартного, имеется ввиду не тот ширпотреб что раскидан по интернету, индивидуальное решение.

На базе данного ширпотреба предложения не принимаются.

Весь ширпотреб знаем в лицо потому как все перепробовали, ищем нестандартное решение.

Со всеми тонкостями веб-программирования знакомы, потому не прокатят ни какие переделки и прочая гадость.

Необходима максимально понятная админка и по максимуму автоматизированные все внутренние процессы CAP, автовыплаты и прочее.

Словом ищем толкового кодера, уже сталкивающегося с подобной задачей, который возьмется за написание, за умеренную плату.

Просьба указывать примеры работ в данной тематике.

Рассмотрим все ваши предложения.