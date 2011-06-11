Корректировка программного кода на движке Wordpres

Необходимо поменять цвет фона для сайта на движке WordPress Вернее сказать сам, фон то я поменял, но вот добавляю форму подписки и она становиться черного цвета (этот фон был по умолчанию, до того как я его поменял) А нужно чтобы форма была того цвета который мне нужен! Посмотреть можно здесь: http://lifemarketing.ru/besplatnaya-podpiska