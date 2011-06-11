Корректировка программного кода на движке Wordpres

Веб-программированиеЗавершен2 заявки141 просмотр
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Необходимо поменять цвет фона для сайта на движке WordPress Вернее сказать сам, фон то я поменял, но вот добавляю форму подписки и она становиться черного цвета (этот фон был по умолчанию, до того как я его поменял) А нужно чтобы форма была того цвета который мне нужен! Посмотреть можно здесь: http://lifemarketing.ru/besplatnaya-podpiska

13 лет назад
seryy
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
pan_oleg
Олег 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
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