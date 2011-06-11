Поправить скрипт

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://finance-egro.ru/liru/lirunew.php

написан скрипт...........

работал а сейчас нет

надо что бы в этой ссылке только картинка показывалась и кнопка отправить. При нажатии отправить после того как ввели капчу надо что бы на сервер отправлялись сами остальные данные. Пароль один и тот же а почта должна генерироваться.

проблема в том что сейчас картинка не отображается. надо это исправить

Пишите сроки и цену а после стучите в аську 603521769. Тем кто не напишет тут цену и сроки отвечать не буду. Хитрить не надо - давайте следовать правилам данного портала.

13 лет назад
lapynya
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Два парсера

    Необходимо написать два простый парсера. Первый - парсер погоды например с сайта http://weather.co.ua/. Не менее чем на пять дней. Должен быть поиск города. необходимо задействовать всю базу городов. Второй парсер - парсер новостей. На главной ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редактировать шаблон от Joomla

    Добрый день, есть сайт http://radioonline.md/ нужно вместо крутящих картинок поставить флеш плеер который уже есть. Создал скрин чтобы вы поняли о чем идет речи. Если возникнут вопросы велком в ICQ 9915974

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Срочно доработка сайта на NetCat

    $1000

    Делаем портал на неткад - http://expo.dahost.ru/ Задача для опытного специалиста. Нужно реализовать функционал "сообщений" - аналогично веблансу (даже проще, без деления на группы). Текущий программист сделать этого не может. Более подробное тз вложено. Срочно! нужно сделать до 24 июня. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Автоматизация работы c программой iTunes.

    $200

    Задача: автоматизировать действия в программе iTunes. http://www.apple.com/ru/itunes/download/ Пример: Зайти под указанным именем пользователя, скачать файл (музыку, приложение), оценить (поставить рейтинг) итд. Подробности: http://arionapps.com/timku/files/51_Avtomatizacija_prostavlenija_rejjtingov.pdf

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать страницу и подключить к сайту

    $100

    Есть новый дизайн сайта. Нужно сверстать и подключить к самописному движку. Одна страница для главной (форма, курсы валют), еще одна после оставлении заявки. (с финальным текстом) Работа к утру. Заплачу 1200 руб. (портфолио - предоплата)

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработка данных служб доставки товаров (API)

    $30

    Необходимо сделать интерфейс пользователя для запроса данных через API нескольких служб доставки товара (UPS, FedEX, DHL и др). Идентификатор груза будет регулярно проверяться через эти службы до момента получения. Форма добавления новых грузов с ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Выполнение небольших модулей на Datalife

    Здравствуйте. Требуется программист для выполнения небольших модулей, хаков для движка Datalife. Имеется сайт, который периодически нуждается в правке.. буду Вас просить иногда изменить что-то или добавить новую функцию.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад