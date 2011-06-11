Поправить скрипт

http://finance-egro.ru/liru/lirunew.php

написан скрипт...........

работал а сейчас нет

надо что бы в этой ссылке только картинка показывалась и кнопка отправить. При нажатии отправить после того как ввели капчу надо что бы на сервер отправлялись сами остальные данные. Пароль один и тот же а почта должна генерироваться.

проблема в том что сейчас картинка не отображается. надо это исправить

Пишите сроки и цену а после стучите в аську 603521769. Тем кто не напишет тут цену и сроки отвечать не буду. Хитрить не надо - давайте следовать правилам данного портала.