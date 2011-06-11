Выполнение небольших модулей на Datalife

Здравствуйте. Нужен простенький скрипт на php для разбивки большого текстоовго файла на части, в файле 60 млн. строк, надо делить по строкам и создавать файлики, например по 1 млн. строк.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Требуется программист для выполнения небольших модулей, хаков для движка Datalife.
Имеется сайт, который периодически нуждается в правке.. буду Вас просить иногда изменить что-то или добавить новую функцию.
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