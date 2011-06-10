Написать скрипт: постер сообщений в ПМ на форуме

Есть форум на Invision Power Board. Необходимо написать спамер в ПМ пользователям форума.

Что небходимо сделать:

Скрипт к-ый логинится под заранее записанной парой логин-пароль, и рассылает определенное сообщение в ПМ пользователям форума по списку с последнего зарегистрированного user_id,т.е. в обратном порядке получается. Когда этот логин забанивается (на форуме 30к юзеров, думаю успеют заметить и забанить), то в файл записывается число на каком user id остановился спам, чтобы потом начать со следующей пары логин-пароль с остановленного места.

Никаких капчей для отправки ПМ или ограничений по времени нет.

Пожалуйста, пишите вашу цену и сроки.