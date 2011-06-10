Разбить текстовый файл на части

Необходимо доработать страницу во флеш+xml: Ссылка на страницу: http://books.idraw.ru/ Что надо доработать: 1) чтобы при кликание на лого, справа открывались: надпись, фотографии и видео касающегося этого логотипа (см приложенный файл) 2) при кликание на фото (она ...