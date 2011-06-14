Скрипт фильтрации пользователей по IP

Здравствуйте.

Необходимо написать скрипт для сайта, задачей которого будет фильтрация пользователей по IP. Скрипт должен проверять IP тех пользователей, которые попытаются открыть определенный раздел или любые страницы этого раздела. Если их IP входят в список запрещенных диапазонов IP, то этих пользователей скрипт должен переадресовывать на главную страницу сайта.

Скрипт не должен зависеть от CMS-а, т.к. в будущем планируется использование на разных сайтах с разными CMS-ами. Но все сайты будут на PHP. Поэтому, целесообразнее было бы связать этот скрипт с .htaccess-ом, если это возможно.

Какого-либо интерфейса не требуется, настройки можно делать в самих PHP-файлах. Запрещенные диапазоны IP лучше всего сохранять в отдельном txt или ином файле, хотя это не принципиально.

Прошу предлагать адекватные цены и сроки написания такого скрипта. При выборе исполнителя главную роль будет играть цена. Поэтому, выбор будет падать на тех кто сможет написать легкий и стабильный скрипт за низкую цену, а не на тех, кто напишет дорогой скрипт с красивым интерфейсом и дополнительными опциями.