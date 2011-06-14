Доработки под Simpla магазин

Осталась очень довольна сотрудничеством! Артем сделал следующие доработки для магазина Симплы: 1. Добавил РSS для новостей и статей. 2. Сделал связанные товары а потом модернизировал под конкретный запрос. 3. Добавил возможность комментирования к статьям и новостям 4. Сделал общую премодерацию всех комментариев ( и сам предложил доработать по админке 3 дополнительные страницы) 5. Добавил рейтинг к статьям и товарам. 6. Проверил на ошибки и значительно уменьшил их количество. Большое спасибо за терпение к моим постоянным вопросам и помощь, буду с вами работать на постоянной основе)