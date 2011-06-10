Трекер к форуму XenForo

Требуется человек способный прицепить функционал Трекера к Форуму XenForo, в итоге должно получиться что-то на подобие TorrentPier, но с меньшим функционалом.

Основное ТЗ: любой личный идентификатор (ключ/пасскей) пользователя, система рейтинга.

Реализация на чём угодно, можно использовать готовый анонсер xbt в качестве бэкенда. Имеется связка xbt c phpbb3, ужасно работает учёт рейтинга и идентификация пользователя, но можно использовать наработки в проекте.

Пожалуйста, присылайте свои заявки.

Мои контакты:

Email: [email protected]

ICQ: 498890

Skype: thefrankmib

Желательно дальнейшее сотрудничество.