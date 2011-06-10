Нужно сделать парсер прайса для магазина

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки191 просмотр
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Нужно сделать скрипт для магазина на движке vamshop для загрузки и обновления CSV прайса который предоставляет мне фирма

13 лет назад
satibo
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Korvin
Сергей 
48 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
13 дней назад
13 лет назад
$40
1 день
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