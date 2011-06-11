Компонент "Биржа труда и волонтерства" под Джумлу

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка103 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для действующих эккаунтов сайта www.dobrochin.org (под CMS Joomla) сделать биржу труда. Для прототипа demo.redsoft.ru/administrator/ вышлю на запрос перечень доделок, указывайте контактный имейл. Прототип указан для примера, работу делать с нуля.

Стоимость по договоренности.

13 лет назад
LudmilaLL
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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