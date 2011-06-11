Управление заявками

Постановка задачи

Разработать систему управления заявками на подключение и сопровождение услуг IP-телефонии.

суть системы

Пользователь подает заявку на подключение услуг IP-телефонии и получает ее идентификатор, по которому в последствии он может отслеживать этапы ее исполнения(как минимум через систему статусов: рассматривается-рассчитывается-согласовывается-назначен исполнитель-выпоняется и т.п.)

Интерфейс для пользователя:

1. Форма регистрации заявок на подключение

2. Форма отслеживания состояния заявки по ее номеру

Интерфейс для администратора

1. Просмотр всех заявок и изменение их параметров при необходимости. Новые заявки показываются сверху. Заявки можно фильтровать по статусам. После на значения соотвествующего статуса они доступны другим типам пользователец

2. заявки статуса «рассчитывается» доступны из Формы расчета стоимости внедрения для инженера((при этом указываются параметры, от которых будет зависеть стоимость услуг на подключение заявки : наличие локальной сети, необходимость доп. прокладки кабеля в метрах, необходимость аппаратов ip-телефонии и их количество)- результатом будет являться привязка оборудования и расхода материалов к заявке, что позволит вести учет их расхода; занесение в поле заявки стоимости ее выполнения и изменение статуса.

3. Форма «Заявки на исполнение» для монтажников. Они видят только рассчитанные заявки(обсуждаемо) и могут распечатать отчет-«Акт исполнения работ» ,который должен подписать заказчик после монтажа и настройки оборудования

4. форма дя отчетов по всей системе