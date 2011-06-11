Сверстать страницу и подключить к сайту

$100
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок200 просмотров
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Есть новый дизайн сайта.

Нужно сверстать и подключить к самописному движку.

Одна страница для главной (форма, курсы валют), еще одна после оставлении заявки. (с финальным текстом)

Работа к утру.

Заплачу 1200 руб. (портфолио - предоплата)

13 лет назад
berryhost
Савельев 
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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