Обработка данных служб доставки товаров (API)

Необходимо сделать интерфейс пользователя для запроса данных через API нескольких служб доставки товара (UPS, FedEX, DHL и др). Идентификатор груза будет регулярно проверяться через эти службы до момента получения. Форма добавления новых грузов с их идентификаторами. Запрос данных по крону. Запись результатов в Mysql.

(Нужен простой, красивый и функциональный код на PHP с комментариями).