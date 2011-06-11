Обработка данных служб доставки товаров (API)

$30
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки131 просмотр
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Необходимо сделать интерфейс пользователя для запроса данных через API нескольких служб доставки товара (UPS, FedEX, DHL и др). Идентификатор груза будет регулярно проверяться через эти службы до момента получения. Форма добавления новых грузов с их идентификаторами. Запрос данных по крону. Запись результатов в Mysql.

(Нужен простой, красивый и функциональный код на PHP с комментариями).

13 лет назад
The_Comedian
Иванов 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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