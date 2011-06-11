Автоматизация работы c программой iTunes.

Есть новый дизайн сайта. Нужно сверстать и подключить к самописному движку. Одна страница для главной (форма, курсы валют), еще одна после оставлении заявки. (с финальным текстом) Работа к утру. Заплачу 1200 руб. (портфолио - предоплата)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: автоматизировать действия в программе iTunes. http://www.apple.com/ru/itunes/download/
Пример: Зайти под указанным именем пользователя, скачать файл (музыку, приложение), оценить (поставить рейтинг) итд.
Подробности: http://arionapps.com/timku/files/51_Avtomatizacija_prostavlenija_rejjtingov.pdf
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